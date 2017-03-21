В парламент Израиля внесли законопроект о праздновании 9 Мая

Партия «Наш дом — Израиль» (НДИ) внесла в парламент страны (Кнессет) законопроект о праздновании Дня победы над нацистами во Второй мировой войне 9 мая на государственном уровне. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству пресс-секретарь НДИ Михаил Фейгин, в случае утверждения законопроекта «9 Мая будет внесен в реестр государственных праздников».

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В настоящий момент в Израиле проживают около 10 тысяч участников Второй мировой войны.

В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы над нацистской Германией.

В феврале 2016 года сообщалось, что министерская комиссия по законодательству Израиля поддержала законопроект о включении Дня Победы, отмечаемого 26 ияра, в еврейский религиозный календарь. Инициатором этого законопроекта стала крупнейшая в стране религиозная партия ШАС.

На 26 ияра 5705 года от сотворения мира выпало 9 мая 1945-го. В прошлом году праздник приходился на 3 июня. Ияр — второй месяц еврейского календаря по отсчету от Исхода из Египта и восьмой, если считать от Сотворения мира с Тишрея.