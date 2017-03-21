Adidas откажется от рекламы на телевидении

Adidas планирует переориентировать рекламные бюджеты с телевидения на цифровые площадки. Об этом в интервью каналу CNBC рассказал исполнительный директор компании Каспер Рорштед (Kasper Rorsted).

Рорштед заявил, что в скором времени бренд перестанет рекламироваться на ТВ. Он объяснил, что Adidas заинтересован в более молодой аудитории, которая предпочитает потреблять контент в интернете. К 2020 году компания намерена увеличить доходы от электронной коммерции с миллиарда евро в 2016 году до четырех миллиардов.

Тем не менее, пишет Business Insider, в 2017 году бренд все же выпустил ряд телевизионных рекламных роликов, в том числе с участием рэпера Снуп Дога. При этом расходы Adidas на телерекламу в сравнении с другими брендами относительно невелики. По подсчетам iSpotTV, за последний месяц компания занимала только 511-ю строчку в рейтинге рекламодателей.

Почти половину маркетинговых инвестиций Adidas направляет на партнерские программы. Остальная часть рекламных расходов идет на поддержку цифровых каналов, POS-маркетинг и организацию мероприятий.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), по итогам 2016 года интернет-сегмент показал наибольший рекламный рост. Расходы рекламодателей на продвижение в сети в прошлом году выросли на 21 процент, до 136 миллиардов рублей. Весь объем рекламного рынка составляет 360 миллиардов рублей, доля телевидения составила 42 процента — более 150 миллиардов рублей.