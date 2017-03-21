Возбуждено дело о мошенничестве в бывшей «дочке» РБК

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в компании «Армада», которая в 2007 году была выделена в отдельную структуру из медиахолдинга РБК. Информацию об этом Rambler News Service подтвердили в главном управлении МВД России по столице.

В ответ на запрос агентства в главке уточнили, что фигурантом дела является бывший менеджер «Армады».

По данным RNS, полицию заинтересовало хищение у компании 91,8 миллиона рублей в рамках исполнения контракта на разработку программного обеспечения для информационной базы национальной службы крови (входит в структуру Федерального медико-биологического агентства России, ФМБА). Дело было возбуждено в ноябре прошлого года по заявлению представителя Arsenal Advisors, являющегося акционером «Армады», и гендиректора «Армады» Виталия Подольского.

В материалах главка МВД, имеющихся в распоряжении RNS, указано, что неустановленные лица из руководства компании «Армада Софт» заключали соглашения с предприятием «Дом для ПК» с целью хищения. По контракту на разработку софта для службы крови ФМБА эта фирма в 2012 году получила почти 92 миллиона рублей. Затем деньги выводились на счета фиктивных организаций. Фактически «Дом для ПК» работы не выполнял.

Как заявил агентству один из акционеров «Армады» Александр Моргульчик, это дело является лишь одним из эпизодов вывода средств из компании. По его словам, общий объем похищенных денег значительно превышает сумму в 100 миллионов долларов (порядка 5,7 миллиарда рублей по состоянию на 21 марта — прим. «Ленты.ру»).

«Армада» была создана в 2007-м на базе компании «РБК Софт» — IT-бизнеса медиахолдинга РБК, входящего в группу «Онэксим» Михаила Прохорова. Помимо этого, «Онэксим» владеет активами в горно-металлургической отрасли, финансах, недвижимости; также инвестфонду принадлежала компания, занимавшаяся ныне закрытым проектом «Ё-мобиля».