Выручка BMW Group в 2016 году стала рекордной за всю историю концерна

Рост продаж BMW Group в 2016 году составил 5,3 процента. Об этом было объявлено 21 марта на итоговой пресс-конференции баварского автоконцерна в Мюнхене, передает корреспондент «Ленты.ру»

Всего было реализовано 2,3 миллиона автомобилей. На марку BMW пришлось два миллиона продаж (плюс пять процентов). Бренды MINI и Rolls-Royce показали результаты 360 тысяч (плюс 6,4 процента) и четыре тысячи (плюс шесть процентов) реализованных машин соответственно.

Чистая прибыль BMW Group выросла на восемь процентов, до 6,9 миллиарда евро (до налогообложения — 9,6 миллиардов). Выручка автоконцерна составила 94,1 миллиарда евро. По словам финансового управляющего BMW Group Николача Петера, эти показатели являются рекордными за всю историю концерна.

14 ноября прошлого года BMW Group объявила о намерении увеличить на треть продажи электромобилей в 2017 году. Чтобы увеличить продажи, BMW планирует увеличить емкость аккумуляторных батарей на 50 процентов. Кроме того, в планах компании внедрить единообразные аккумуляторы для всех моделей.

