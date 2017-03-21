Пользователи сети восхитились мусульманкой-пожарным в хиджабе

В Twitter обрел вирусную популярность аккаунт проживающей в США латиноамериканки-мусульманки Рахмы (Rahma), которая выбрала профессию пожарного.

Девушка сделала фото на фоне пожарной машины и опубликовала его в своем профиле, подписав: «Да я пожарный, спасибо за вопросы».

За два дня пост Рахмы набрал больше 11 тысяч ретвитов и больше 40 тысяч лайков. Пользователи со всего мира выразили ей свое восхищение и уважение.

«Латина, мусульманка, первый пожарный, и АМЕРИКАНКА... Да! Вы выиграете. Америке нужно больше такой красоты»

Запись Рамхмы особенно воодушевила девушек-мусульманок. Некоторые из них признавались, что молодая особа сделала их счастливыми. Рахму даже назвали «королевой» и «иконой».

Позже Рахма призналась, что не ожидала такой мощной поддержки. «Может, мир не такой уж плохой», — заключила она.