В Волгограде закрыли дело против убиравших листья в российский флаг дворников

В Волгограде закрыли уголовное дело о надругательстве над государственным флагом в отношении дворников, убиравших листву при помощи триколора. Об этом во вторник, 21 марта, РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Причины данного решения не уточняются.

Дело было возбуждено 9 ноября 2016 года. Двумя днями ранее это отказались делать из-за отсутствия состава преступления. Дворников оставили без премий, начальницу участка освободили от занимаемой должности.

Позднее в тот же день прокуратура Тракторозаводского района отменила постановление об отказе в возбуждении дела. Подобное решение объяснили неполнотой проведенных проверочных мероприятий.

Об уборке опавшей листвы в полотнище флага России 26 октября в правоохранительные органы заявил местный житель. Дворники утверждали, что триколор был не российским, поскольку флаг был перевернут и красная полоса оказалась сверху.