Минздрав создаст медицинские центры с генетическим анализом и роботами-хирургами

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о планах ведомства создать в России сеть центров прогнозирования и профилактики болезней на основе персонализированных данных пациентов, сообщает ТАСС.

Министр добавила, что в этих центрах будут также применять регенеративные технологии — пациенты смогут заменять больные органы и ткани на новые, выращенные из их собственных клеток. Помимо этого, утверждает Скворцова, в новых медучреждениях посетителям будет предоставляться персонализированная фармакотерапия, которая будет зависеть от их обмена веществ и активности ферментов. «Эта технология тоже уже есть в нашей стране», — подчеркнула она.

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Также в новых центрах, по словам министра, будут оперирующие роботы, киберпротезы для инвалидов, устройства для восстановления головного мозга и многое другое.

Впервые термин «регенеративная медицина» появился в 1992 году. В 2008-м медики из Барселоны во главе с профессором Паоло Маккиарини провели первую операцию по замене больной трахеи на новую, выращенную из тканей.

В мае 2016 года американский робот-хирург STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) впервые в истории провел успешную операцию на мягких тканях живого организма — наложение кишечного анастомоза. Однако времени на нее у механизма ушло в пять раз больше, чем у живого врача.