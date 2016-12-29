Минздрав подробнее рассказал об эффективном отечественном препарате от рака

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай перечислил виды рака, с которыми эффективно борется новый российский препарат. Об этом он рассказал РИА Новостив четверг, 29 декабря, со ссылкой на разработчиков лекарства.

Средство показывает эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головного мозга и шеи. Салагай отметил, что новые препараты, в отличие от химиотерапевтических средств, «не перестают действовать после прекращения приема лекарства».

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Препарат, по словам руководителя департамента, запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологических заболеваний, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». По словам министра, в настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Скворцова отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».