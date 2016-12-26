Жир оказался причиной появления смертельных раковых опухолей

Ученые из Института биотехнологии Фландерса в Бельгии выяснили механизм образования метастаз раковой опухоли. Ключевую роль в нем играет жир, участвующий в формировании новых лимфатических сосудов, по которым злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature.

Метастазы являются основной причиной смерти раковых больных. Для того, чтобы раковые клетки могли распространиться в здоровые ткани, им необходимы уже существующие или формирующиеся каналы. Для этой цели они используют лимфатические сосуды, которые преобразуются из кровеносных сосудов. Для этой трансформации, как показали ученые, необходимо использование жировых отложений в клетках. Из них образуются молекулы, которые, в свою очередь, влияют на факторы, регулирующие активность определенных генов.

По мнению ученых, новые лекарственные препараты могут предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов, что является важным шагом в разработке методов подавления метастазирования.

Исследователи собираются протестировать различные ингибиторы использования жира на их способность подавлять метастазирование у различных видов рака. Они также испытают пищевые добавки, содержащие жиры, для проверки, способствуют ли они восстановлению поврежденных лимфатические сосуды.