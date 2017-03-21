Умерла «старшая королева азиатского кино» Ли Лихуа

В Гонконге в возрасте 92 лет скончалась китайская актриса и певица Ли Лихуа. Об этом сообщает Variety.

Лихуа была одной из нескольких актрис киностудии Shaw Brothers, носивших почетный титул «королев азиатского кино». При этом она считалась старшей из них — «Царственной королевой».

Актриса также получила прозвище «Вечнозеленое дерево» за неувядающую молодость.

В 1930-х годах она стала одной из последних новых актрис золотого века шанхайского кинематографа, а позже — первой китайской актрисой, получившей приглашение сниматься в Голливуде.

В фильмографии Лихуа более ста картин, в том числе «Великая наложница», «Императрица У Цзэтянь», «Судьба Ли Хана», «Опасная красота Си Ши» и «Китайская куколка». Последней лентой, в которой снялась актриса, стал «Новый сон в красном тереме».