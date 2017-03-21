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Любимая компания Елизаветы II создала аромат-унисекс

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Британская парфюмерная компания Penhaligon's представила новый аромат под названием Savoy Steam. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Luxurylaunches.

В парфюме-унисекс чувствуются ноты лимона, эвкалипта, герани, розового перца, розмарина, ванили и белого мускуса. Новинка уже поступила в продажу, она представлена в фирменных магазинах. Цена за флакон объемом в 200 миллилитров составляет около 185 долларов.

Penhaligon's — парфюмерная компания, основанная в 1870 году в Великобритании. Поставщик двора королевы Елизаветы II. Производит женскую и мужскую парфюмерию, средства для бритья и ухода за лицом, ароматические свечи.

Весной 2016 года компания выпустила два новых аромата: Endymion Concentré и Luna. Они посвящены герою греческих мифов Эндимиону.

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