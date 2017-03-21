В Перу грязевым потоком снесло автомобиль с водителем внутри

Видео: AhtubaTV / YouTube

В Перу мужчина за рулем автомобиля попал в грязевой поток. Машину снесло, она перевернулась, однако водитель выжил. Кадры происшествия опубликованы на YouTube.

По данным РИА Новости, в результате разгула стихии погибли 80 человек, 100 тысяч остались без крова. Наводнения и селевые потоки также разрушили 25 школ и восемь объектов здравоохранения, свыше двух тысяч километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Власти страны называют нынешние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия.