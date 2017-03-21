Неизвестные ворвались на радиостанцию и потребовали огласить их сенсацию

Пятеро неизвестных проникли в редакцию Business FM в Нижнем Новгороде с требованием пустить их в эфир, чтобы огласить сенсацию. Как рассказал агентству «Интерфакс-Поволжье» главный редактор станции Владимир Трепитов, они фактически блокировали работу редакции с 16:30 до 19:00 по московскому времени.

В подкрепление обещаний руководство радиостанции попросило предоставить документы, объяснив, что только после этого «сенсационная информация» может пойти в эфир. В ответ неизвестные поинтересовались, сколько им за это заплатят.

Около 19:00 на место прибыли представитель центра «Э» и сотрудники местной полиции. Они увезли дебоширов в отделение полиции.

«Все это было похоже на клоунаду», — резюмировал главред. Трепитов предполагает, что кроме нарушения статьи закона «О СМИ» о воспрепятствовании законной деятельности журналистов, задержанным предъявить нечего.

Business FM начала вещание в Нижнем Новгороде в 2012 году. Тогда же в городе сформировалась региональная редакция.

