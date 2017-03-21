В Ялте неизвестные начали резать шины припаркованных у жилых домов машин

В Ялте неизвестные режут шины автомобилей, оставленных у жилых домов. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает сайт «Примечания».

По словам жителей города, такие случаи отмечаются в различных частях Ялты и других населенных пунктах Южного берега Крыма. Как информирует ресурс, неизвестные приводят в негодность покрышки ночью. При этом не сообщается число машин, пострадавших от рук хулиганов.

Сайт Sevas.com опубликовал видеозапись того, как неизвестный у санатория «Курпаты» в Гаспре пробивает покрышки у автомобилей.

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Городские власти неоднократно говорили о проблеме с местами для парковки автомобилей в Ялте. В частности, в августе 2016-го мэр Андрей Ростенко заявил, что будет бороться со стихийными стоянками машин в зеленых зонах, сообщал официальный портал Ялты. «Там находятся жилые дома, к которым должен быть подъезд. Но парковку на зеленых зонах мы исключим», — подчеркнул тогда он.

Также Ростенко заявил о том, что власти Ялты намерены решить проблему парковки автотранспорта в городском саду. В марте 2016-го мэр высказал мнение, что устройство бесплатных парковок поможет решить проблемы автомобильных пробок и упорядочить движение по улицам, сообщал «Крымпресс».