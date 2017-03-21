WWF назвал пять рискующих исчезнуть древнейших лесов России

В России из-за вырубания деревьев, добычи ресурсов и сельского хозяйства могут исчезнуть пять древнейших лесов. Об этом сообщает во вторник, 21 марта, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Речь идет о Двинско-Пинежском массиве в Архангельской области (около 900 тысяч гектаров), который отличается уникальным разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. При этом почти вся его площадь арендована лесодобывающими хозяйствами.

WWF также упоминает Самурский лес в Дагестане (около 8 тысяч гектаров), где обитает 65 видов животных, занесенных в Красную книгу, и Маркотхский хребет вдоль побережья Черного моря на северо-западе Северного Кавказа. На втором сохранились реликтовые фисташково-можжевеловые и можжевелово-дубовые рощи (более 100 тысяч гектаров).

Среди восточных исчезающих массивов WWF называет ленточные боры в Алтайском крае (640 тысяч гектаров) и Арсеньевский лес в Хабаровском крае. Для сохранения последнего организация предлагает создать заповедник площадью 217 тысяч гектаров.

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В организации отметили, что в России за 13 лет исчез 21 миллион гектаров лесов, то есть 7,5 процента от общей площади массивов. «Скорость сокращения [лесов] в год составляет 1,6 миллиона гектаров — это шесть территорий Москвы», — подчеркнули в WWF.

В 2016 году WWF положительно оценила деятельность российской законодательной власти в области защиты окружающей среды. Большинство принятых Думой шестого созыва законов эксперты сочли полезными.