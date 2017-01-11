WWF назвал семь необычных особо охраняемых территорий России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России перечислил семь самых примечательных особо охраняемых природных территорий страны. Об этом в среду, 11 января, сообщает РИА Новости.

Рейтинг, места в котором не ранжируются, представлен к столетию первого российского заповедника — Баргузинского. Он был включен в подборку как старейший в России, а также как место, где удалось возродить популяцию соболя в России. К моменту его создания 11 января 1917 года эти животные были на грани исчезновения из-за охотников за пушниной.

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В перечень также вошел самый маленький в России заповедник «Галичья гора» в Липецкой области. На этой охранной территории площадью 2,3 квадратного километра произрастает более 650 видов растений. Крупнейшим в стране считается Большой Арктический заповедник в Красноярском крае. Его площадь — 42 тысячи квадратных километров.

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае примечателен тем, что здесь обитают сразу два представителя семейства кошачьих, занесенных в Красную книгу. Речь идет об амурском тигре и дальневосточном леопарде.

В заповеднике «Остров Врангеля» (Чукотка) в берлоги ежегодно залегают рекордное число готовящихся дать потомство самок белого медведя — от 300 до 500. Там же находится крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа.

В список также включили Печоро-Илычский заповедник в Коми, примечательный, в частности, столбами выветривания Маньпупунёр, которые входят в число семи чудес России.

Кроме того, в подборку WWF попал самый высокий национальный парк России «Приэльбрусье». Он находится в Кабардино-Балкарии и включает в себя самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус (свыше 5,6 тысячи метров).