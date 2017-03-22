Три грузовика утонули на переправе в Амурской области

В Амурской области при попытке пересечь реку по льду утонули две груженные лесом машины и вахтовый автомобиль. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта. «В Мазановском районе в устье реки Селемджа при несанкционированном выезде на лед провалились КамАЗ, ЗИЛ-131 и "Урал"», — отметили в центре.

В грузовиках находились четыре человека. Их доставили на берег, от медицинской помощи они отказались.

В декабре 2016 года на озере Байкал под лед провалился автомобиль с шестью местными жителями. В результате происшествия трое из них — в том числе пятилетний ребенок — погибли. Отмечается, что они приехали на рыбалку.

В апреле того же года в Кировской области под лед на закрытой переправе провалился автомобиль УАЗ. Водитель автомобиля и два его пассажира погибли.