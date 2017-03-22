55-летний житель Красноярска побил мировой рекорд по подтягиваниям

Житель Красноярска попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как смог сделать 3810 подтягиваний за шесть часов и 5825 — за 12. Об этом сообщает на сайте городского управления по физической культуре, спорту и туризму.

55-летний Николай Каклимов совершил достижение 25 декабря 2016 года, однако в Книгу рекордов оно попало только сейчас.

В Красноярске подтягивания фиксировала судейская коллегия Союза лыжников-гонщиков края. Отмечается, что видеозапись с Какливовым отправили для официального подтверждения в редакцию Книги рекордов Гиннеса. Известно, что россиянину удалось превзойти рекорд Яна Кареса, который тот установил в 2014 году в возрасте 41 года. За 12 часов спортсмену из Чехии удалось подтянуться 4654 раза.

В феврале стало известно, что пожарный из Финляндии Йоонас Мякипелто установил мировой рекорд, подтянувшись 5050 раз. Ему потребовалось 18 часов, чтобы побить предыдущий лучший результат в 5045 подъемов. Попало ли его достижение в Книгу рекордов Гиннесса, неизвестно.