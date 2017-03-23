Началась регистрация участников премии «Финансовая элита России 2017»

Оргкомитет независимой премии финансового рынка «Финансовая элита России 2017» объявил об официальном начале приема заявок от компаний на соискание звания лауреата. Об этом говорится в сообщении оргкомитета.

Принять участие в Премии традиционно приглашаются финансовые компании из таких секторов как банковское дело, страхование, инвестиционные и брокерские компании, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, микрофинансовые организации, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании, компании рынка FOREX и других.

В каждой подгруппе состоится вручение премии по четырем основным номинациям: «Гран-при: компания года», «Надежность», «Безупречная репутация», «Динамика развития», а также в специальных номинациях по сферам деятельности.

Генеральным партнером XIII премии «Финансовая элита России 2017» стала группа компаний «МАНИ ФАННИ».

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» по традиции будет одним из самых статусных и значимых светских событий на финансовом рынке России. Экспертный совет премии основывается в своей работе на рейтингах и рэнкингах стратегического рейтингового партнера премии — ведущего рейтингового агентства России RAEX («Эксперт РА»), статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация «Россия», Ассоциация Российских Банков, Национальная Лига Управляющих, Ассоциация факторинговых компаний и другие.

В Попечительский и Экспертный советы премии входят представители государственных структур и профессиональных объединений, обладающих безупречной деловой репутацией и непререкаемым авторитетом, внесших весомый вклад в становление финансового рынка России.

В разные годы лауреатами премии становились ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БИНБАНК», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ООО «СК «РГС - Жизнь», ООО «Абсолют Страхование», ЗАО «МАКС», СК «Ренессанс Жизнь», ИК «АТОН», «Альпари», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Группа компаний «Регион», «Альфа-Капитал», АО «НПФ Сбербанка», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «РБ ЛИЗИНГ», Кредитный брокер «MoneyCare», ООО Микрофинансовая организация «МАНИ ФАННИ», группа компаний «Деньги сразу» и многие другие.

Отправить заявку на регистрацию можно на официальном сайте Премии через специальную форму http://finelita.ru/uchastie.php Церемония награждения лауреатов состоится в июне этого года в Москве.

