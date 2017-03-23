В Кремле сыграют музыку Led Zeppelin и Queen

В Государственном Кремлевском дворце выступит симфонический оркестр Concord Orchestra под руководством итальянского дирижера Фабио Пиролы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

Концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ» состоится 2 апреля в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте.

В программу мероприятия войдут известные композиции Led Zeppelin, Deep Purple, Scorpions, Queen, Metallica и AC/DC.

Фабио Пирола руководит известными оркестрами России, Италии и США. Он также сотрудничает Европейским центром культурного развития в качестве дирижера и организатора проектов.

