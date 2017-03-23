Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов

Жительница американского города Фредериксберг (штат Вирджиния) выиграла миллион долларов, когда показывала знакомой, как играть в лотерею. Об этом сообщает WTVR.

После работы американка Мерри Томас и ее подруга зашли в супермаркет. Женщина хотела объяснить знакомой, как пользоваться установленным в магазине автоматом лотереи штата Вирджиния. Она купила билет, отсканировала его при помощи машины и обнаружила, что выиграла миллион долларов.

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Согласно правилам лотереи, выигрыш можно получать небольшими порциями в течение тридцати лет либо пожертвовать частью суммы и забрать остаток сразу. Томас выбрала второй вариант и получила 630 915 долларов наличными.

1 марта сообщалось, что житель австралийского города Ньюкасл нашел среди своих вещей старый лотерейный билет, который выиграл больше миллиона австралийских долларов (около 45,5 миллиона рублей).