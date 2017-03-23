Всех московских школьников задумали обязать проходить тестирование на наркотики

Тестирование на наркотики должны проходить все школьники Москвы, заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Об этом сообщает ТАСС.

«Тестирование работает, мы наблюдаем значительное снижение уровня потребления наркотиков. Мы считаем, что это должно быть повсеместно, но пока такая практика существует только в Москве. Москва имеет достаточно финансовых возможностей для этого, для внедрения 100-процентного тестирования», — заявил Брюн, добавив, что подобная проверка должна быть «чем-то вроде диспансеризации».

Нарколог рассказал, что в 2011 году положительный результат был у 10-12 процентов тестируемых, а сегодня показатель снизился до 0,3 процента.

С 2013 года в России действует закон о добровольной проверке школьников на наркотики. Для подростков 13-15 лет необходимо согласие родителей, а для 15-17-летних — собственное письменное согласие. Проверка проходит в несколько этапов: анонимное анкетирование, сдача анализов и осмотр у врача-нарколога. В случае обнаружения признаков употребления психоактивных веществ, анализы направляются в специализированную лабораторию, а все данные заносятся в медицинскую карту пациента.