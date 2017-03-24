На Алтае появилась гора Газпром

Безымянную гору на Алтае назвали в честь энергетической компании «Газпром». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Название было присвоено одной из вершин Курайского хребта, высота которого превышает 3341 метр. Соответствующий сертификат председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру передал глава Республики Алтай Александр Бердников.

Курайский хребет имеет протяженность около 140 километров, его максимальная высота — 3446 метров.

В 2016 году одна из горных вершин Гималаев была названа в честь украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

В 2015 году безымянным вершинам Кузнецкого Алатау присвоили имена ветеранов Кузбасса. Тогда губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объяснил, что проект посвящен 70-летию Победы.