Клиенты Prada станут дизайнерами

Итальянская марка Prada запустила в своих бутиках новый сервис по изготовлению обуви. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Harper’s Bazaar.

Клиенты смогут выбрать модель: от классических лодочек до босоножек на платформе, подобрать высоту каблука и определиться с расцветкой и декоративными элементами.

В общей сложности на выбора представляется 12 материалов, в том числе, лаковая кожа и кожа крокодила. По желанию, на обуви можно выгравировать инициалы. Срок изготовления одной пары составляет от двух до трех месяцев.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

В январе 2017 года марка представила видео, посвященное выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Действие корткометражного фильма разворачивается в нескольких локациях: на крыше высотки, в офисе и на пустынном пляже. Главная идея — освобождение от творческих ограничений.