При обрушении электростанции на юге Китая погибли девять человек

В округе Цунхуа города Гуанчжоу, расположенного на юге Китая, обрушилась строящаяся тепловая электростанция. Об этом сообщает в субботу, 25 марта, агентство «Синьхуа».

В результате девять человек погибли, еще два человека пострадали. В настоящее время проводятся спасательные работы.

Точное число находящихся под завалами людей неизвестно. Причина произошедшего выясняется.

24 ноября около 07:00 по местному времени (02:00 мск) в провинции Цзянси, расположенной на востоке страны, произошло обрушение охлаждающей башни строящейся электростанции. В результате погибли 74 человека, еще два строителя получили ранения.