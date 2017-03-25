В Минобороны выразили сомнение в скором начале сражения за сирийскую Ракку

В Министерстве обороны России выразили сомнения в том, что сражение сил международной коалиции за сирийский город Ракка начнется в ближайшее время. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.

Так он прокомментировал слова главы Минобороны Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что операция по освобождению Ракки от запрещенной в России экстремистской организации Исламское государство (ИГ) будет начата в ближайшие дни.

«Пятничный оптимизм французского министра обороны, продекларировавшего о завершении окружения Ракки, имеет какие-то особые национальные источники вдохновения, не связанные с реальностью и обстановкой "на земле"», — цитирует агентство Конашенкова.

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Как подчеркнул представитель Минобороны, Ракку можно будет освободить, если все противостоящие экстремистам силы будут координировать свою работу.

Днем ранее Жан-Ив Ле Дриан объявил о начале в ближайшее время операции по освобождению сирийского города Ракки от боевиков ИГ. «Это будет очень тяжелое сражение, которое имеет огромное значение», — заявил он.

22 марта сообщалось, что в провинции Ракка был высажен десант сил США. Пентагон пока присутствие своих войск не подтверждает.

Ракка — город на севере Сирии, был захвачен террористами ИГ в 2014 году и считается неофициальной столицей группировки.