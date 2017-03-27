Концерт Depeche Mode в Москве застраховали на 40 миллионов рублей

Риск отмены московского концерта британской группы Depeche Mode застраховали на 43,6 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Ингосстрах».

В случае, если выступление не состоится по предусмотренным страховым договором причинам, организатору будут возмещены расходы на аренду концертного зала, рекламу, печать и реализацию билетов.

Среди предусмотренных страховкой причин — болезнь музыкантов, несчастный случай, поломка или кража оборудования, теракт, а также невозможность использования площадки из-за повреждения (например, пожара).

Depeche Mode выступят в Москве 15 июля в рамках турне Global Spirit Tour, который пройдет в поддержку их нового альбома. Пластинка Spirit вышла 17 марта.