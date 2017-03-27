Миротворческую бригаду из Самарской области перебросят на учения в Таджикистан

Миротворческая бригада, расквартированная в Самарской области, поднята по тревоге для переброски в Таджикистан. Она примет участие в совместных учениях. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа округа, передает ТАСС.

Бригада будет переброшена на один из полигонов 201-й военной базы в Таджикистане самолетами военно-транспортной авиации.

Совместные учения продлятся до 30 марта, они пройдут на трех полигонах таджикской армии и на двух полигонах 201-й военной базы. Будут отрабатываться учебно-боевые задачи по сопровождению гуманитарных грузов, созданию буферных зон и нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

В Самарской области (поселок Рощинский) развернута 15-я отдельная гвардейская Берлинская ордена Кутузова краснознаменная мотострелковая бригада миротворческих сил. Входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Бригада сформирована в феврале 2005 года на базе 589-й мотострелкового полка, с начала 1990-х принимавшего участие в миротворческих операциях в зоне конфликтов в Абхазии и Приднестровье.