Для начинающих водителей введены ограничения

Правительство России внесло изменения в Правила дорожного движения, которые устанавливают ограничения в отношении водителей со стажем менее двух лет. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Ограничения касаются возможности буксировки других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Также начинающим водителям запрещено эксплуатировать транспортные средства без соответствующего обязательного опознавательного знака.

«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», — отмечается в сообщении.