Правительство изменило порядок замены и выдачи водительских прав

Правительство России наделило многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В настоящее время российские водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции.

Материалы по теме Больше и дольше О новом порядке получения водительских прав в России

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. Документом предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет.

В настоящее время в случае замены водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок изменению не подлежит.

В России работают более 2,7 тысячи МФЦ, предоставляющих 22 вида госуслуг по принципу одного окна. Там, в частности, можно оформить регистрацию по месту жительства и получить справку о наличии судимости. Правительство планирует увеличить перечень предлагаемых в центрах услуг на 94 вида.