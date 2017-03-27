Бывший глава забайкальского Росреестра получил восемь лет за взяточничество

В Забайкальском крае суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего руководителя регионального управления Росреестра Николая Затеева за получение взяток. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

Затеев признан виновным в семи фактах взяточничества в сентябре-декабре 2015 года. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также суд назначил ему штраф в семь миллионов рублей. Сообщник Затеева Иван Васин, который выступал посредником, приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

По данным СК, чиновник, пользуясь своим служебным положением, «подрабатывал» ускорением процедуры регистрации сделок с недвижимостью. Региональное отделение одного из коммерческих банков за эти услуги выплатило Затееву около 400 тысяч рублей.

Он также потребовал в общей сложности еще 740 тысяч рублей от пяти предпринимателей, но коммерсанты отказались платить ему. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ.