Следователи проверят информацию об избиении 87-летней ракетчицы в Королеве

В Подмосковье начата проверка появившейся в СМИ информации об избиении 87-летней ученой-ракетчицы Валерии Штанько. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Также у проживающей в Королеве пенсионерки похитили крупную денежную сумму.

По информации kp.ru, Штанько со следами побоев в ее квартире 24 марта обнаружили соседи. Пострадавшая заявила, что у нее пропали 200 тысяч рублей. «Подавать заявление пенсионерка отказалась. То есть, у нас сейчас нет заявления об избиении и ограблении. Тем не менее, по указанным соседями фактам проводится доследственная проверка», — отметил источник издания в подмосковной полиции.

Как сообщает РИАМО, в настоящее время Штанько находится в травматологическом отделении с побоями и синяками. Ее состояние состояние оценивается как удовлетворительное. Жизнь пострадавшей вне опасности.

Штанько работала инженером-математиком в сфере космических разработок.