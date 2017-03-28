Брянский игрок пойдет под суд за серию ограблений офисов микрозаймов

В Брянске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в серии нападений на микрокредитные организации. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

После того как адвокат молодой человек ознакомится с материалами дела, начнется суд.

Обвиняемому вменяется четыре разбойных нападения, а также атака на сотрудника полиции.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2016 года молодой человек с кухонным ножом в руках врывался в офисы микрозаймов и требовал от персонала отдать ему деньги. Одна из сотрудниц дважды оказывалась в момент преступления на рабочем месте, и ей приходилось исполнять требование нападавшего. Таким образом, молодой человек добыл более 80 тысяч рублей, которые, как утверждают в СКР, проиграл в интернет-казино.

Его задержали после четвертого нападения, однако он оказал активное сопротивление полиции. В ходе схватки мужчина ранил кухонным ножом одного из стражей порядка.

На допросах молодой человек признался, что его целью были ближайшие от его дома офисы микрокредитных организаций.