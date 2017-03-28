В ЮАР умер ближайший соратник Нельсона Манделы

Друг и соратник первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы — Ахмед Катрада — ушел из жизни во вторник, 28 марта. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте фонда Ahmed Kathrada Foundation.

Правозащитник скончался в одной из больниц Йоханнесбурга после непродолжительной болезни. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге.

Ахмед Катрада был активистом Африканского национального конгресса, боровшегося за права чернокожего населения ЮАР. В 1963 году противник апартеида был приговорен к пожизненному заключению за попытку свержения правительства, сформированного белым меньшинством.

Катрада провел за решеткой более 26 лет, 18 из которых он содержался в тюрьме строгого режима Роббенэйланд вместе с Нельсоном Манделой. После падения режима апартеида правозащитник был избран в парламент и стал одним из ближайших советников первого чернокожего лидера страны.

Фонд Ahmed Kathrada Foundation был основан Катрадой в 2008 году с целью борьбы с расовой дискриминацией и сохранением памяти о свержении режима апартеида в ЮАР.