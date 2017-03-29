Жители Гонконга ополчились на Бекхэма из-за поста в Facebook

Британский футболист Дэвид Бекхэм обидел жителей Гонконга, назвав в Facebook их город Китаем.

Бекхэм опубликовал ролик, в котором показал, что за два дня он видел в Шанхае и Гонконге. При этом на ролике преимущественно показан Гонконг. «Великолепные 40 часов в Китае», — отметил футболист под видео. После критики жителей Гонконга в комментариях звезде футбола пришлось исправить пост. Теперь он выглядит следующим образом.

«Великолепные 48 часов в Шанхае и Гонконге»

Поклонники футболиста отмечали, что хоть и любят Бекхэма, но называть Гонконг Китаем некорректно, поскольку город обладает особым статусом — это специальный административный район КНР. Почти каждый комментатор посчитал нужным указать Бекхэму на исключительность Гонконга.

«Измените на "Великолепные 48 часов в Гонконге". У нас есть собственное правительство, валюта, даже футбольная команда!» — попросила одна из жительниц города.

Даже после того как футболист исправил запись, волна критики не остановилась. «Почему вы отредактировали свой пост? Вы были абсолютно правы, Гонконг, безусловно, является частью Китая. В любом случае, приятно видеть, что кто-то осознает, что Гонконг является лишь административным районом Китая, так же, как и Шанхай», — написала китаянка, переехавшая в Великобританию, развязав в комментариях спор о статусе Гонконга.

Гонконг — островной город, обладающий широкой автономией. У Гонконга есть свой герб, флаг и гимн, собственная денежная система (валюта — гонконгский доллар), пошлины, иммиграционная политика. Гонконг также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.