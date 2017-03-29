Арестована получавшая подарки от китайских разведчиков сотрудница Госдепа

В США сотрудница Госдепартамента обвиняется в даче ложных показаний ФБР по поводу взаимодействия с агентами иностранной разведки. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

По данным ведомства, 60-летняя Кэндес Мария Клэйборн, допущенная к секретным сведениям, не сообщила о своих контактах с китайскими разведчиками, которые предоставляли ей и членам ее семьи различные подарки и услуги на десятки тысяч долларов. Речь, в частности, идет о наличных деньгах, iPhone, портативном компьютере, подарках к китайскому Новому году, продуктах питания, турпоездках, обучении в китайской школе моды, полностью меблированной квартире и ежемесячной стипендии.

Чиновница обвиняется в препятствовании расследованию, что выразилось в утаивании этих связей. По данным обвинения, после того, как о них стало известно в Госдепе и ФБР, Клэйборн поручила своим сообщникам уничтожить улики.

«Клэйборн использовала свою должность и доступ к конфиденциальным дипломатическим данным ради личной выгоды», — отмечается в пресс-релизе.

ФБР арестовало Клэйборн во вторник, 28 марта. В среду она предстала перед окружным судом округа Колумбия.

Сообщается, что Клэйборн начала работать в Госдепартаменте в 1999 году. Она работала за рубежом в таких странах, как Ирак, Судан, КНР.

Минюст напоминает, что за препятствование официальному расследованию можно получить наказание до 20 лет тюремного заключения. Максимальное наказание за ложные показания ФБР — пять лет тюрьмы.