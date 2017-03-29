Сотни «эйнштейнов» собрались в Торонто ради мирового рекорда

В канадском городе Торонто свыше 400 человек попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая многочисленная группа людей, нарядившихся в костюм Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает CBC News.

Чтобы поставить рекорд, 404 человека, включая множество школьников, оделись в блейзеры и галстуки в стиле знаменитого физика. Многие нацепили белые парики и накладные усы, которые привез организатор мероприятия — конкурс The Next Einstein.

Представители Книги Гиннесса пересчитали участников и подтвердили, что рекорд установлен. Услышав известие, собравшиеся с ликующими возгласами подбросили парики в воздух.

Конкурс The Next Einstein проводится среди молодых изобретателей с 2013 года. Победитель получит 10 тысяч канадских долларов (около 420 тысяч рублей) на реализацию своей идеи.

В 2015 году сообщалось, что в Лос-Анджелесе прошел «флешмоб эйнштейнов». Более 300 человек, загримированных с помощью седых париков и усов, вышли на улицу в надежде установить мировой рекорд.