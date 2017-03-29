Российские дизайнеры декорировали сумки под черепицу

Российская марка Marimann представила новую коллекцию сумок. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера города, природа и необычные текстуры.

Все модели выполнены из натуральной кожи и украшены разными принтами: с изображениями осенней листвы, травы, черепицы домов, текстуры дерева. Большинство сумок — круглой формы. Они уже появились в продаже.

Marimann — это российский бренд авторских сумок и аксессуаров из натуральный кожи, созданный дизайнером Марианной Нарейко. Главная особенность марки — использование металлической фурнитуры, которая создается по эскизам дизайнера. Линейка фурнитуры выпускается с 2012 года.

В августе 2016 года марка выпустила коллекцию сумок с металлическими кактусами и чертополохами. Сумки представлены в нескольких цветах: черном, темно-синем и джинсовом.