В ВСУ посчитали приговор по делу о сбитом Ил-76 лишающим инициативы командиров

Приговор, вынесенный генералу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктору Назарову по делу о гибели в июне 2014-го в Донбассе самолета Ил-76, может лишить инициативы украинских командиров. Об этом говорится в открытом письме офицеров ВСУ, в среду, 29 марта, опубликованном на странице Генерального штаба в Facebook.

В обращении выражается «обеспокоенность данным судебным решением, которое фактически стреножит инициативу командиров, что может отразиться на проведении, обеспечении и реализации мероприятий обороноспособности и безопасности страны в целом».

«Обвинительное решение первой инстанции, к сожалению, образует судебный прецедент к дальнейшему обвинению всех командиров различных звеньев, которые отдавали, будут отдавать боевые приказы, отправляя своих подчиненных в бой, ведь где бой — там смерть», — утверждают составители письма.

Приговор Назарову был вынесен судом в Павлограде Днепропетровской области 27 марта. Генерал был признан виновным в халатном отношение к службе, что привело к гибели 49 украинских военнослужащих, ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы

Украинский Ил-76 был сбит в Донбассе в июне 2014-го при заходе на посадку. О своей ответственности за случившееся тогда заявили представители самопровозглашенной Луганской народной республики. Ополченцы обвинили ВСУ в нарушении запрета руководства ЛНР на полеты в регионе.