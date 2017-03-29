Мексиканцы создали облако из текилы для привлечения туристов

Видео: Visitmex / YouTube

Управление по туризму Мексики совместно с рекламным агентством Lapiz создало высокотехнологичную систему, генерирующую облако из текилы. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Установленный в художественной галерее в Берлине объект включает в себя ультразвуковые увлажнители, которые превращают текилу в густой пар. Затем этот туман конденсируется, и из него начинают падать капли алкоголя.

Вся система настроена таким образом, что облако возникает и начинает «дождить» только во время непогоды в Берлине. Управление по туризму рассчитывает с помощью этого объекта привлечь в Мексику туристов из Германии.

