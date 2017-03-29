В США трое «охотников за торнадо» погибли в ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло во время «охоты за торнадо» в штате Техас, США. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает новостной портал Dallas News.

По его сведениям, инцидент произошел во второй половине этого же дня, вскоре после того, как было объявлено о приближении смерча. Около 15:30 по местному времени в пяти километрах от города Спер в округе Диккенс столкнулись два автомобиля: на перекрестке черная машина марки Suburban, следовавшая на север, врезалась в джип того же цвета, двигавшийся в западном направлении.

В автомобилях находились в общей сложности три человека, все они умерли на месте. Двое из них работали на телеканал Weather Channel. Все погибшие были «охотниками за торнадо». Их имена не указываются.

31 мая 2016 года в результате смерча и последовавшего за ним наводнения погибли 19 человек, в том числе известный в США «охотник за торнадо» Тим Самарас и двое его коллег.