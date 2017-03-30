Женщина потребовала от авиакомпании 200 тысяч долларов за упавший на нее чемодан

Пассажирка подала в суд на китайскую авиакомпанию China Eastern Airlines с требованием выплатить ей компенсацию в 200 тысяч долларов за упавший на голову чемодан. Об этом сообщает портал News.com.au.

С иском в австралийский суд обратилась 37-летняя жительница Сиднея Калисфена Егорова (Kalisfena Egorova). По словам женщины, из-за падения на нее чемодана она получила сотрясения мозга и травму шеи.

После этого Егорова начала страдать от головных болей, депрессии, панических атак, дисморфофобии и других проблем со здоровьем, утверждает истица.

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Сам инцидент произошел в марте 2016 года в аэропорту Пекина перед вылетом в Сидней. По словам пассажирки, она сидела на своем месте, когда другой путешественник, пытавшийся поместить тяжелый чемодан на колесиках на багажную полку, нечаянно уронил его прямо на Егорову.

«Для меня это было шоком. Это было очень болезненно», — вспоминает австралийка. Она обратилась к стюардессам, чтобы ей дали лед, который можно приложить к голове. Однако ни бортпроводницы, ни пассажиры в самолете не говорили на английском языке. В итоге Егоровой все же удалось получить лед.

В китайском Нанкине, где лайнер сделал промежуточную посадку, пассажирку осмотрел врач. Женщине предложили госпитализацию, однако она отказалась и продолжила путь в Сидней.

В октябре 2016 года сообщалось, что американец подал в суд на норвежского лоукостера Norwegian Air Shuttle после того, как обжег руки электронной сигаретой на борту его лайнера.