Александр Мамут закрыл сделку по покупке киносети «Синема Парк»

Бизнесмен Александр Мамут закрыл сделку по покупке у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида крупнейшей российской киносети «Синема Парк». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, представитель компании Мамута A&NN Investments Ltd подтвердил, что сделка состоялась, однако ее сумму он не назвал. При этом гендиректор «Синема Парка» Гоарик Котанджян заявила, что подтверждения закрытия сделки у нее пока нет.

В ближайшее время руководителем «Синема Парка» будет назначена Надежда Ермакова — гендиректор АО «Объединенные киносети», которая занималась этой сделкой, рассказали изданию источники.

Следующим шагом, по словам собеседников газеты, станет приобретение «Формулы кино». Сейчас идут переговоры с ее владельцами — инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым.

Сеть «Синема Парк», в которую входит 39 кинотеатров, занимает 7,5 процента рынка по числу кинозалов. Эта сеть лучше развита в регионах, сообщает газета. «Формула кино» объединяет 35 кинотеатров и занимает 5,9 процента рынка. Эта сеть более широко представлена в Москве и Санкт-Петербурге. На обе сети, по данным «Невафильм Research», приходится не более 14 процентов по числу экранов.

О том, что группа «Интеррос» Владимира Потанина продала развлекательную сеть «Синема Парк» Саиду Керимову, стало известно в ноябре 2014 года.

