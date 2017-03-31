«Лента.ру» провела год за Полярным кругом

Рубрике «69-я параллель» на «Ленте.ру» исполнился год.

За это время были опубликованы более 150 статей и сотни новостей, посвященных событиям, истории, экологии и этнокультурным особенностям Крайнего Севера.

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В рубрике опубликованы репортажи из Заполярья, путевые заметки и фотоработы путешественников, тексты по исторической и научно-популярной тематикам, подборки постов из социальных сетей. Мы любовались северным сиянием, следили за началом и окончанием полярной ночи, процессом очистки арктических островов, появлением новых заповедников и национальных парков. С интересом наблюдали за экологическими инициативами, поддержкой малых народов и местными праздниками.

География рубрики охватывает Красноярский край, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ и ряд других северных регионов.

69 параллель проходит на три градуса севернее Полярного круга в двух тысячах километров от Северного полюса.

