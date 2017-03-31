«360» перепел хит «Тает лед» и позвал на весенний суботник

Журналисты подмосковного телеканала «360» сняли пародию на популярный клип «Тает лед» украинской группы «Грибы». Ролик опубликован на YouTube-канале проекта «ДоброДел».

Сотрудники «360» решили таким образом призвать жителей Подмосковья выйти на весенние субботники, которые пройдут 8 и 22 апреля.

«Кто не с нами, тот огребет», — предупредили герои пародии.

Группа «Грибы» опубликовала оригинальный клип 10 марта. На данный момент ролик посмотрели почти 30 миллионов пользователей.

Оригинальный клип «Тает лед» появился в интернете 10 марта. Менее чем за три недели ролик набрал почти 30 миллионов просмотров на YouTube. Пародии на музыкальное видео успели записать телеведущий Иван Ургант, фанаты сборной России по футболу и московские таджики.