Протестующие подожгли Конгресс Парагвая

В Асуньсьоне протестующие взяли штурмом и подожгли Конгресс Парагвая после того, как Сенат тайно проголосовал за конституционную поправку, которая позволила бы президенту Орасио Картесу баллотироваться еще раз, передает Reuters.

Конституция страны запрещает переизбрание, так как она была принята в 1992 году после того, как в 1989 году пала диктатура. Поправка также требует одобрения Палаты представителей.

«Был осуществлен государственный переворот, мы будем сопротивляться, и мы призываем народ сопротивляться вместе с нами», — сказал сенатор Дезире Маси из Оппозиционной прогрессивной демократической партии.

Демонстранты подожгли шины и убрали часть ограждений, окружающих здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько политиков и журналистов получили ранения. Министр внутренних дел Тадео Рохас сказал, что пострадало много полицейских.