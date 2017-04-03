Британия и Испания поспорили из-за Гибралтара

Лондон и Мадрид поспорили из-за будущего британского анклава Гибралтар. Об этом сообщает Reuters.

«Суверенитет Британии над Гибралтаром остается неизменным и не будет меняться без ясно выраженного намерения народа Гибралтара и Соединенного Королевства, — заявил глава МИД Британии Борис Джонсон на встрече с европейскими коллегами в Люксембурге. — Следовательно, изменений ждать не стоит».

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй объявила, что не будет вести никаких переговоров о возможной передаче Гибралтара другому государству до тех пор, пока этого не захотят сами жители, а глава Минобороны Британии Майкл Фэллон пообещал, что страна будет защищать анклав всеми возможными средствами. Бывший лидер Консервативной партии Майкл Ховард напомнил испанцам о Фолклендском конфликте, когда «другая женщина-премьер отправила ударную группировку через полмира, чтобы защитить свободу кучки британцев, на которую покушалась еще одна испаноязычная страна».

Поводом для резких высказываний стало предложение, прозвучавшее в пятницу, 31 марта: ЕС предложил дать Испании право вето по вопросу о торговых отношениях между Гибралтаром и Евросоюзом. Мадрид в ответ заявил, что пока о вето речи не идет, но высоко оценил этот шаг Брюсселя.

В свою очередь, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо потребовал «не делать анклав разменной монетой в политических играх, сопровождающих переговоры о Brexit».

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Военно-морская база НАТО. На анклав не распространяется общая сельскохозяйственная политика ЕС, шенгенские соглашения и таможенное соглашение. Для Гибралтара импорт из Испании имеет важное значение. На референдуме по Brexit 96 процентов гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.