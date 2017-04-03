Водка спасла нализавшуюся тормозной жидкости кошку

Водка помогла лондонским ветеринарам спасти кошку, которая отравилась тормозной жидкостью. Об этом сообщает UPI.

Семилетняя домашняя кошка по кличке Принцесса случайно вымазалась в разлитой тормозной жидкости. Животное стало вылизывать шерсть, и ядовитое вещество попало в организм. Хозяйка нашла свою питомицу в тяжелом состоянии.

Когда кошку доставили в ветеринарную больницу, врачи немедленно послали в ближайший магазин за крепкой водкой, а затем сделали животному алкогольную капельницу. Этиловый спирт нейтрализовал содержащийся в тормозной жидкости этиленгликоль. Через несколько дней кошка пошла на поправку, и ее вернули домой.

«Ветеринары объяснили, что происходит — лечение было необычно, но я просто хотела, чтобы Принцесса выжила, — говорит хозяйка кошки. — Теперь буду следить, чтобы с ней такого больше никогда не стряслось».

В 2014 году сообщалось об аналогичном случае в британском Северном Йоркшире, где водочная капельница спасла кошку, которую хулиганы облили антифризом.