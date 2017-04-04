ФБР арестовало ничего не взламывавшего хакера

ФБР арестовало создателя популярной шпионской программы NanoCore Тейлора Хаддлстона (Taylor Huddleston). Об этом сообщает портал Tech Dirt.

Хаддлстон обвиняется в пособничестве преступникам. Программист никогда не применял свое изобретение, а продал его злоумышленникам. В результате вредоносный софт стал главным инструментом крупных взломов в 10 странах.

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Специалист выставил программу на продажу на площадке HackForums с предупреждением о том, что NanoCore не является вредоносным софтом и не должно использоваться в этом качестве. Программа была разработана в качестве бюджетного инструмента для удаленного администрирования, которым могли бы пользоваться компании, не имеющие возможности приобрести дорогостоящее ПО.

Издание отмечает, что создатель программы пытался предотвратить атаки, совершенные с помощью проданного софта. Он использовал еще одно свое изобретение — программу Net Seal — для отключения недобросовестных пользователей от NanoCore. Однако власти утверждают, что Net Seal может быть еще одним подтверждением того, что Хаддлстон взаимодействовал с хакерами.

На данный момент в отношении создателя софта ведется расследование. Его отпустили из-под стражи, но запретили покидать дом и пользоваться интернетом.

Тейлор Хаддлстон известен среди так называемых «белых» хакеров — взломщиков, которые тестируют различные системы на прочность, сообщают о существующих брешах «жертвам» и получают вознаграждения за найденные уязвимости.