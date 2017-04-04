Шварценеггер опроверг слухи об отказе сниматься в продолжении «Терминатора»

Американский актер Арнольд Шварценеггер опроверг сообщения о том, что больше не будет сниматься в фильмах франшизы «Терминатора». Он подчеркнул, что к работе над продолжением боевика вернется режиссер Джеймс Кэмерон, передает портал Slash Film.

«Не хочу называть это ложными новостями, как это делает наш президент (президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру»), я думаю, люди просто пишут что-то, и я не знаю, почему», — прокомментировал Шварценеггер слухи о том, что франшиза «Терминатора» больше не получит продолжения.

«Я с нетерпением жду предложения сняться в следующем "Терминаторе"», — отметил актер.

В марте портал New York Daily News со ссылкой на источник сообщил, что Шварценеггер больше не будет сниматься в новом «Терминаторе» и что будущее самой франшизы находится под угрозой. Кинопродюсер Дэвид Эллисон опроверг информацию о том, что «Терминатор» не получит продолжения.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть в 1984 году снял Кэмерон. Последняя лента серии, «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора, вышла на экраны летом 2015-го.